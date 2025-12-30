Девять стадий «пьяного кошмара», которые невыносимы трезвым людям

Daily Mail: трезвым людям тяжело выносить пьяных из-за девяти стадий

Когда-то шумные вечеринки, разлитое вино и крики под утро казались вершиной веселья. Но стоит сократить алкоголь, и внезапно становится ясно: пьяные люди способны превратить любой вечер в испытание на выносливость. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на личный опыт журналистки Кейт Спайсер.

Спайсер признается, что осознание пришло сразу после отказа от спиртного. Раньше комнаты, полные качающихся и кричащих людей, были для нее нормой. Теперь же любое скопление нетрезвых вызывает усталость, раздражение и желание немедленно уйти домой.

По ее словам, самое тяжелое — это чувство ответственности, которое неожиданно ложится на трезвого человека. Пьяные друзья становятся проблемой окружающих: их нужно удерживать от глупостей, уводить от неприятностей и буквально доставлять до кровати. Спайсер вспоминает, как не раз проводила ночи, спасая взрослых людей от последствий собственного пьянства, пока те кружились, плакали и проливали напитки.

Она подчеркивает, что не считает себя моралисткой — когда-то она вела себя точно так же. Но разница между весельем и жалким состоянием, по ее мнению, огромна. И прежде чем изливать душу кому-то, стоит убедиться, что вы не прошли один из следующих этапов.

Старт с места в карьер

Некоторые люди, как отмечает автор, гордятся тем, что «улетают» после первого же напитка. Огромная порция крепкого алкоголя мгновенно выключает трезвость, и пока окружающие только входят в ритм вечера, этот человек уже ведет себя так, будто ночь подходит к концу. Со стороны это выглядит не обаятельно, а неловко.

Опасное сближение

Диалог перестает быть разговором и превращается в монолог на повышенных тонах. Пьяный собеседник наклоняется слишком близко, кричит прямо в ухо и перебивает. Любая просьба говорить тише воспринимается как личное оскорбление. Политические и философские темы на этом этапе становятся особенно опасными.

Зацикленность и паранойя

К этому моменту у пьяного человека появляется одна-две темы, которые он повторяет бесконечно. Это может быть либо самовосхваление с требованием подтверждений, либо болезненное пережевывание старых обид. Ни логика, ни советы не работают — разговор ходит по кругу, вызывая у окружающих отчаяние.

Винная маска

Зубы приобретают бордовый оттенок, губы — липкую улыбку, а одежда — пятна. Жесты становятся размашистыми, взгляд мутным, а внешний вид — неопрятным. Один неловкий взмах рукой, и бокал с красным вином летит на соседа в светлой рубашке.

Животный шум

Речь превращается в набор звуков, напоминающих рев, визг или ржание. Некоторые и вовсе начинают имитировать животных. Смех звучит громко и долго, но причины для него окружающим непонятны. Все, что слышит трезвый человек, — это шум.

Обостренные эмоции

Эмоции выходят из-под контроля. Любая обида раздувается до трагедии, а флирт легко переходит в откровенное и нежелательное приставание. Автор отмечает, что подобное поведение давно перестало быть «безобидным» и все чаще воспринимается как прямое домогательство.

Эмоциональный срыв

На этом этапе возможны слезы, истерики и агрессия. Люди могут предъявлять претензии за события, о которых трезвые участники давно забыли. Спайсер подчеркивает, что словесные конфликты и драки пугают куда сильнее, чем плач, но и тот редко бывает безобиден.

Физический хаос

Координация исчезает. Танцы превращаются в угрозу для окружающих, падения — в вопрос времени, а потерянные вещи вызывают панику. Именно в этот момент кто-то обязательно садится мимо стула, роняет поднос или ломает себе что-нибудь, требуя помощи от трезвых спутников.

Сон без чувств

Финал вечера — человек, спящий где угодно и как угодно: в дверном проеме, на улице, в холоде. Автор вспоминает случай, когда нашла мужчину, уснувшего на морозе, и местные объяснили это одним словом — алкоголь.

