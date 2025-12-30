Скончался легендарный иллюзионист Эмиль Кио

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

О смерти одного из самых известных мастеров сцены сообщил руководитель Большого Московского цирка.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Советский и российский иллюзионист, народный артист России Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«На 88-м году умер народный артист России Эмиль Кио», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным, близким и поклонникам артиста, отметив вклад Кио в развитие отечественного циркового искусства.

Эмиль Кио был представителем знаменитой династии иллюзионистов и на протяжении десятилетий оставался одной из ключевых фигур советской и российской эстрадно-цирковой сцены. Его выступления пользовались огромной популярностью как в стране, так и за ее пределами.

