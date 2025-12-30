Не признался в расправах: как идет расследование по делу Богородского маньяка

Криминалисты продолжают выяснять все детали дела Богородского маньяка. На его участке в Подмосковье обнаружены тела двух девушек. Найти их помог сын предполагаемого убийцы. Следствие уверено, что это не единственные жертвы, которых Дмитрий Артамошин искал на сайте объявлений, подбирая няню для ребенка. Как продвигается расследование — узнал корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

Загородный дом в СНТ «Звезда» в Подмосковье. Следователи проверяют территорию участка. Они ищут тела жертв Богородского маньяка.

Криминалисты обнаружили останки девушек на глубине двух метров. Жертвы — Мария Власова и Алена Болотова. Их нашли спустя месяц после задержания Дмитрия Артамошина.

Следственные действия вызвали много вопросов. Артамошин не признался в расправах. Заявил, что видел смерть одной из девушек из-за передозировки наркотиками. Теперь, спустя время, у следователей нарисовалась полная картина произошедшего.

«От преступных действий обвиняемого пострадало пять девушек, двое из которых убиты, двоим удалось сбежать. А также установлено, что преступления мужчина совершал и в отношении своей супруги», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Жена Дмитрия Артамошина — Полина Фомичева. Домохозяйка, воспитывала девятилетнего сына Захара. О ней хорошо отзывались все соседи. А вот о хозяине семейства говорили страшные вещи.

«Он ее пристегивал наручниками к батарее, насиловал ее и заставлял принимать наркотики», — рассказал сосед Дмитрия Артамошина Евгений Гаврилов.

Полине удалось сбежать из загородного дома вместе с сыном. Ей помог бывший коллега супруга. Пострадавшая передала ребенка родителям, сама отправилась в рехаб в Санкт-Петербурге. Артамошин разместил несколько записей в соцсетях. Призывал помочь ему найти жену. После забрал ребенка у пенсионеров, решил подыскать для него няню.

Дмитрий Артамошин разместил объявление в интернете. Прикинулся отцом-одиночкой. Искал помощницу, которая могла бы последить за сыном. Условия не шибко требовательные. На вакансию начали откликаться девушки. Тогда они еще не знали, что их ждет.

Анна Терентьева первая приехала в загородный дом. Сначала чувствовала себя нормально, но через время отец мальчика начал вести себя странно.

«Он не хотел меня отпускать до последнего. Первую неделю нормально все было. Вторую неделю он, более-менее, начал уже агрессировать. Начал настаивать на употреблении, начал подсыпать», — рассказала пострадавшая Анна Терентьева.

Молодой няне удалось сбежать. Ей пришлось лечиться от наркозависимости. Артамошин начал искать новую жертву. Ей оказалась Алена Болотова. С 19-летней девушкой Богородский маньяк обращался также скверно. Бил и заставлял употреблять наркотики. Через три месяца Алена пропала. Ей на смену нашлась Мария Власова.

«Она закончила здесь пед, она до этого работала няней. Поэтому у нее есть опыт работы. Я спросила: хорошую зарплату предлагают? Она сказала да, ее устраивает», — рассказала мать Марии Власовой Лариса.

Девушку несколько раз заметят на участке. После она бесследно исчезнет. Перед этим оставит странное сообщение в своем блоге. Жертв Богородского маньяка долгое время не могли найти. Огромный шаг в расследовании помогли сделать психологи. Они поговорили с девятилетним мальчиком. Тот рассказал им о том, что видел на загородном участке. Теперь следователям предстоит провести еще массу экспертиз. Если вина Артамошина подтвердится, он надолго отправится за решетку.

