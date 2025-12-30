На радиостанции «Судного дня» УВБ-76 внезапно заиграло «Лебединое озеро»

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Музыка звучала в 16:10 по Москве.

На радиостанции Судного Дня заиграло Лебединое озеро

Фото: 5-tv.ru

На частоте радиостанции «Судного дня» УВБ-76 внезапно заиграла музыка, в том числе, произведение композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Музыка звучала в 16:10 по Москве. Пользователи сети отмечали, что, в эфире также играла песня Франка Дюваля It Was Love. Последний раз станция вышла на связь 29 декабря и передала слово «перелаз».

О радио «Судного дня»

Военная радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. ред.), созданная в 1970-х годах, известна загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

УВБ-76 на протяжении 23 часов и десяти минут в сутки передает монотонные сигналы. При этом в эфире иногда раздаются короткие сообщения с кодовыми словами, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с военными действиями или учениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что скрывает советская радиостанция УВБ-76. Загадочные слова и цифры, совпадающие с координатами военных объектов, странные всплески активности и пугающая тишина — вокруг УВБ-76 уже десятилетиями множатся легенды.


