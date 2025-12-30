Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Грузию

Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии зафиксировала рост числа отказов во въезде в страну гражданам РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«Констатируем, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны, в частности, Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области», — приводит текст сообщения ТАСС.

В связи с поступающими обращениями диппредставительство рекомендовало гражданам России внимательно оценивать возможные риски при планировании поездок в Грузию и учитывать вероятность отказа во въезде без объяснения причин.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян выразил сомнение, что единственным основанием для отказов является место рождения. Он отметил отсутствие официальных заявлений со стороны грузинских властей и напомнил, что пограничные службы других государств вправе принимать решения, руководствуясь внутренними инструкциями.

По словам Мурадяна, формального запрета на въезд россиян в Грузию не объявлялось, а отказ на границе может быть вынесен без разъяснения мотивов.

