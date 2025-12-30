В Свердловской области ребенок-инвалид подавился блином и умер

Ребенок с инвалидностью скончался в Свердловской области после того, как подавился блином. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, трагедия произошла 26 декабря в одном из реабилитационных центров региона, где 12-летний мальчик проходил плановые процедуры. Во время приема пищи ребенок неожиданно подавился и начал задыхаться.

На место происшествия оперативно прибыли медицинские работники. Врачи попытались оказать экстренную помощь, однако спасти мальчика не удалось. Он скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели ребенка во Владимире во время катания на тюбинге. Трагедия произошла 28 декабря в частном секторе в районе улицы Трудовой. Мальчик 2016 года рождения вместе с другими детьми катался на «ватрушке», потерял управление, выехал за пределы проезжей части и упал в овраг.

Полученные травмы оказались смертельными, ребенок умер в тот же день в областной детской клинической больнице.

