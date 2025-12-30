«Mucho amor»: Наталия Орейро нежно пожелала россиянам любви в Новом году

Валерия Гранкина
Валерия Гранкина Эксклюзив

Быть с семьями и иметь работу — секрет счастья звезды «Дикого ангела».

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Вытольский; 5-tv.ru

Наталия Орейро нежно пожелала россиянам любви в Новом 2026 году

Много любви и быть рядом с семьей пожелала россиянам актриса и певица Наталия Орейро. Звезда «Дикого ангела» не смогла сдержать чувств во время видеосвязи с российскими журналистами и призналась, что ждет скорейшей встречи с нашей страной.

«Я уже скучаю по вам. И очень хочу увидеть, как можно скорее. Надеюсь, вы оцените фильм также высоко, как и мы. Спасибо!» — цитирует актрису 5-tv.ru.

На съемках фильма «Письмо Деду Морозу» она успела испытать множество эмоций и подружиться с русскими актерами. Орейро сердечно поблагодарила каждого и передала новогоднее поздравление:

«Я желаю вам много любви. Чтобы вы были со своими семьями, чтобы у вас была работа. Чтобы у вас было здоровье, и чтобы вы наслаждались моментами жизни!»

Наталия Орейро подчеркивает важность сплочения с дорогими людьми в новом году, и также значимость социальной принадлежности, чтобы чувствовать себя полноценно счастливым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пережила Наталия Орейро на съемках в Карелии.

