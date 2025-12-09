Медведь на стенке и русский борщ: что пережила Наталия Орейро на съемках в Карелии

Наталия Орейро научилась готовить борщ после поездки в Россию

Наталия Орейро впервые сыграла одну из главных ролей в полнометражном российском фильме. Какие приключения она пережила во время съемок в Карелии? Правда ли актриса чуть не осталась ночевать в одном доме с медведем? И что за блюда русской кухни научилась готовить латиноамериканская звезда? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она настолько контактная, настолько все-таки, знаете, тактильная. Очень такая про наш характер. В Уругвае очень много интонаций, которые сходятся с нашим менталитетом. Отсюда и контактность», — отмечает певец Дима Билан.

После того как в конце 1990-х на российских экранах показали сериал «Дикий ангел», исполнительница главной роли Наталия Орейро стала в РФ суперзвездой. Артистка отвечает своим фанатам взаимностью. С удовольствием приезжает с концертами и никогда не отказывает в автографах и фото.

«Говорю: «Можно я вас поцелую?». Она говорит: «Да-да-да». В щечку ее целую. Я говорю: «Можно еще?». Она говорит: «Еще? Еще раз?». Я говорю: «Да, еще раз можно?». А она потом говорит: «Ой, Рикардо увидит, будет ревновать», — делится фанат актрисы Виктор Холодилов.

Он преданный поклонник Орейро уже много лет. Увидел горячую уругвайку по телевизору, когда ему было всего девять, и потерял голову. Начал собирать плакаты, вырезки из журналов, аудиокассеты.

«У меня был плеер, я туда кассету вставлял, и эту кассету вот так по кругу туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. У меня все было… Компьютерный стол вот так обклеен, вообще все было только… Все мысли о Наташке», — признается Холодилов.

Виктор неоднократно бывал на выступлениях артистки. И даже увековечил свою любовь к Наталии Орейро на теле.

«Я когда был давным-давно в Таиланде, я сделал себе татуировку Тувенена-значок. Вот она, татуировка вот такая (показывает. — Прим. ред.). Вторая татуировка у меня появилась Турмалина. Я посмотрел: чего-то не хватает. Я думаю: сделаю еще одну Турмалину. Сделал Турмалину там же у этого мужчины», — говорит фанат артистки.

Когда татуировки увидела сама Орейро, она была поражена. Заявила: конечно, знала о том, как ее здесь любят. Но не думала, что настолько.

«Это одна из моих любимых актрис детства и певиц. Я считаю, что вообще Россия в тренде, и сейчас очень многие голливудские и зарубежные актеры будут приезжать в Россию», — заявляет певец Илья Гуров.

По словам Наталии Орейро, далекая Россия манила ее с раннего детства, когда она зачитывалась русскими сказками. В жарком Уругвае снежные горы казались каким-то необыкновенным чудом. А годы спустя артистка увидела все это своими глазами. Она приехала с концертами в Сибирь и не могла сдержать восторгов от красот России.

«У каждого есть места силы свои какие-то. Вероятно, ее здесь», — предполагает режиссер Кирилл Кузин.

Он недавно снял Наталию в своем новом фильме. Съемки проходили в Карелии. И, по словам режиссера, мировая знаменитость вела себя максимально просто. Не требовала никаких особых условий. Лишь однажды попросила переселить ее в другую комнату.

«Там были такие огромные головы медведей у кровати. Я понимаю, что это традиция, но не могу спать, пока на меня смотрят чучела животных. Это единственное, что я прошу. Только уберите, пожалуйста, мертвых медведей из моего номера», — сказала звезда.

«Я знаю, что в ресторане в Карелии, в гостинице, в которой мы жили, она ела северо-русскую еду совершенно спокойно», — отмечает режиссер Кузин.

Сама Орейро позже рассказала, что за время работы над картиной очень полюбила борщ. Даже узнала у местных поваров рецепт. И теперь часто готовит вегетарианскую версию супа мужу и сыну.

«В одном из приложений в телефоне была такая история, когда ты вставляешь фотографию и тебе показывает, кто ты по национальности. За 90% русская. То есть ее эта программа определила как русскую. Хотя, конечно, все черты у нее, понятно, что южноамериканские», — рассказывает Кирилл Кузин.

Одним из партнеров звезды по фильму стал Дима Билан. Он признался: работать с Наталией было сплошным удовольствием.

«Классная, абсолютно отличная актриса, легендарная. Мои сестры ее обожали смотреть, родные. Так что я свою миссию выполнил», — подчеркивает певец.

«Она актриса, большая актриса, серьезная. Она тонко чувствует настроение площадки. Она не понимала, что говорят эти люди, но она очень точно играла то, что ей нужно было сыграть», — уточняет режиссер Кузин.

В своем недавнем интервью Орейро сказала: съемки в Карелии стали для нее настоящим приключением. И ей было очень грустно возвращаться домой.

«Я сохранила теплые воспоминания о всей нашей команде. На самом деле не важно, где мы работаем, главное — контакт с другими людьми», — заявляет Наталия Орейро.

«Когда она уезжала, плакала и принесла всем подарки, в общем, рыдала, когда говорила: «Спасибо за прием», — делится Кузин.

Наталия уже заявила: если ее еще раз позовут в российское кино, с радостью согласится. Так что поклонники теперь ждут новых работ с участием легендарного «Дикого ангела», снятых в России.