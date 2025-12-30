Спорная формулировка: IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

Международный совет футбольных ассоциаций обсудит возможные изменения правил в январе 2026 года.

IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона 2026/27

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен рассмотреть вопрос о корректировке правил определения положения вне игры на заседании, запланированном на 20 января 2026 года. Об этом сообщила испанская газета AS.

По данным издания, обсуждение пройдет в Лондоне и будет посвящено уточнению критериев фиксации офсайда. В случае одобрения инициативы обновленные положения могут начать действовать с сезона-2026/27.

В настоящее время офсайд фиксируется в том случае, если любая часть тела атакующего игрока, которой разрешено забивать гол, в момент передачи мяча находится ближе к воротам соперника, чем предпоследний игрок обороны, включая вратаря. Именно эта формулировка в последние годы вызывает наибольшее количество споров, в том числе из-за использования видеоповторов и минимальных зазоров при принятии решений.

Ранее в сентябре министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщал о планах изменить лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. По его словам, с сезона 2028/29 предполагается ужесточение действующих правил по формуле «10 иностранных игроков в заявке, пять — на поле».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Водолеи выведут свою жизнь на новый уровень: подробный гороскоп на 2026 г...

Последние новости

23:06
Спорная формулировка: IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27
22:55
«Горячие головы»: Захарова высказалась о возможных ударах Израиля по Ирану
22:45
Силы ПВО сбили пятый беспилотник ВСУ, летевший на Москву
22:35
«Немного простыл»: Зеленский сообщил о недомогании после переговоров в США
22:30
Между мирами и бездной: чем закончится сериал «Очень странные дела»
22:15
Неочевидная причина: старые книги вызывают хронические болезни дыхательных путей

Сейчас читают

Скорая гибель: ученые заявили, что Вселенная может начать сжиматься
Хоррор без апокалипсиса: лучшие фильмы ужасов 2025 года по версии IndieWire
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео