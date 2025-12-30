Спорная формулировка: IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27

IFАВ может пересмотреть трактовку офсайда с сезона-2026/27

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен рассмотреть вопрос о корректировке правил определения положения вне игры на заседании, запланированном на 20 января 2026 года. Об этом сообщила испанская газета AS.

По данным издания, обсуждение пройдет в Лондоне и будет посвящено уточнению критериев фиксации офсайда. В случае одобрения инициативы обновленные положения могут начать действовать с сезона-2026/27.

В настоящее время офсайд фиксируется в том случае, если любая часть тела атакующего игрока, которой разрешено забивать гол, в момент передачи мяча находится ближе к воротам соперника, чем предпоследний игрок обороны, включая вратаря. Именно эта формулировка в последние годы вызывает наибольшее количество споров, в том числе из-за использования видеоповторов и минимальных зазоров при принятии решений.

Ранее в сентябре министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщал о планах изменить лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. По его словам, с сезона 2028/29 предполагается ужесточение действующих правил по формуле «10 иностранных игроков в заявке, пять — на поле».

