Мегаограбление: в Германии ограбили банк на 34 млн евро через дыру в стене

На западе Германии ограбили банк на 34 млн евро через дыру в стене

В Гельзенкирхене на западе Германии злоумышленники похитили 34 миллиона евро из банка. Об этом сообщила газета Bild.

«Германия обсуждает мегаограбление в конце года. <…> Грабители просверлили огромную дыру в стене офиса и оказались прямо в хранилище банка в Гельзенкирхене», — отмечается в материале.

Подчеркивается, что злоумышленники забрали из сейфов все, что смогли, и скрылись. Всего же в банке находится 3,3 тысячи ячеек, которые арендовали 2,7 тысяч клиентов. При этом каждый сейф был застрахован примерно на десять тысяч евро.

По оценкам издания, страховой ущерб может составить 34 миллиона евро. Однако такая сумма появится, если будет установлено, что все хранилища в банке были заполнены.

Кроме того, в газете сообщили, что около здания финансового учреждения уже собрались около 200 человек. Они требуют, чтобы им рассказали о ходе расследования. К тому же они хотят получить информацию о компенсациях. Уточняется, что руководство банка пока ничего не сообщило собравшимся. Около здания дежурят сотрудники полиции, чтобы избежать обострения ситуации.

