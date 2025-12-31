Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла от рака в 35 лет

Анастасия Антоненко
Она работала обозревателем во многих крупных американских изданиях, занималась климатической повесткой.

Журналистка и внучка Джона Кеннеди умерла на 36 году жизни

Фото: © Getty Images/WireImage

Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди умерла в возрасте 35 лет от агрессивной формы рака крови. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на ее родственников.

Татьяна Шлоссберг получила образование в Йельском и Оксфордском университетах, имела степень магистра американской истории. После окончания обучения она связала свою жизнь с журналистикой и публицистикой, позднее став климатическим обозревателем и писателем.

Татьяна была репортером в The Record, проходила стажировку в газете The New York Times (NYT), а также написала ряд трудов, один из которых «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете». Он был удостоен первой премии Рэйчел Карсон Общества журналистов-экологов.

Также Шлоссберг писала на тему науки и экологии для журнала The Atlantic и агентства Bloomberg.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у Татьяны Шлоссберг врачи диагностировали рак крови в терминальной стадии. Об этом она рассказала в собственном эссе, опубликованном в издании The New Yorker в 62-ю годовщину убийства ее деда.

