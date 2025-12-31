В Госдуме потребовали выяснить, кто не впускает россиян в Грузию

Депутат Водолацкий потребовал выяснить, кто не впускает россиян в Грузию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал сообщения о случаях отказа россиянам во въезде в Грузию, подчеркнув необходимость выяснить, кто стоит за подобными решениями.

«Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят налаживания и сближения страны с Россией. Возможно, где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии», — заявил он в разговоре с Lenta.ru.

Депутат отметил, что в последнее время отношения между Москвой и Тбилиси демонстрировали тенденцию к улучшению, а о фактах дискриминации россиян ранее не сообщали. По его словам, подобные инциденты нельзя оставлять без внимания и их необходимо выносить в публичное поле.

Ранее секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии заявила об учащении отказов во въезде россиянам из-за места рождения, указанного в паспорте, и рекомендовала учитывать возможные риски при планировании поездок.

Как писал 5-tv.ru, власти Эстонии стали сознательно замедлять скорость обработки документов на границе с Россией. Так они пытаются заставить жителей отказаться от поездок в Россию на новогодние каникулы.

