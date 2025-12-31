Деньги возвращены: федеральный и краевой бюджеты не пострадали после хищения госсредств на Камчатке

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 42 0

Правоохранительные органы разбираются в случаях неправомерного использования бюджетных денег края.

Что произошло с бюджетными деньгами Камчатского края

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральный и краевой бюджеты не пострадали после хищения средств на Камчатке

Федеральный и краевой бюджеты не понесли ущерба от действий подрядчиков при строительстве объектов инфраструктуры на Камчатке, в ходе которого были похищены государственные средства. Об этом 5-tv.ru рассказали в правительстве региона.

Отмечается, что все средства были обеспечены механизмом финансовой защиты. Пострадавшими по этим делам стали банки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке похитили почти миллиард рублей из регионального бюджета. Изначально средства выделили на строительство и обновление местной инфраструктуры.

Всего в правоохранительных органах выделили два эпизода, связанных с хищением средств. Первый был связан со строящимся на Камчатке курортом. Злоумышленникам удалось похитить при подключении объекта к энергетической сети полуострова 684 миллионов рублей.

Другой эпизод связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово неподалеку от Петропавловска-Камчатского, когда злоумышленники похитили около 250 миллионов рублей.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемых, стоимость которого оценили примерно в 300 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
«Не понимаю, что с этим делать»: Чумаков о своих гонорарах
9:42
Деньги возвращены: федеральный и краевой бюджеты не пострадали после хищения госсредств на Камчатке
9:20
Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку
9:02
Сорвана атака 86 беспилотников ВСУ на регионы России за ночь
8:36
«Никаких сомнений не возникает»: МакSим о Деде Морозе из Устюга
8:14
«Вкладывать нечего»: Татьяна Буланова не готова продвигать сына-рэпера

Сейчас читают

Как правильно собрать селедку под шубой — все слои по порядку
Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео