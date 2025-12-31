На Камчатке похитили почти миллиард рублей из регионального бюджета

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 38 0

Изначально средства выделили на строительство и обновление местной инфраструктуры.

На Камчатке похитили почти миллиард рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке похитили 930 миллионов рублей из бюджета на инфраструктуру

На Камчатке похитили 930 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в материале.

В ведомстве уточнили, что генеральный директор одной организации из Санкт-Петербурга, которая взялась за проведение работ, вместе с сообщниками похитили в период с 2022 по 2023 год 930 миллионов рублей из регионального бюджета. Изначально эти средства предназначались на развитие инфраструктуры.

Всего правоохранители выделили два эпизода, связанных с хищением средств. Первый был связан со строящимся на Камчатке курортом. Злоумышленникам удалось похитить при подключении объекта к энергетической сети полуострова 684 миллионов рублей.

Другой эпизод связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово неподалеку от Петропавловска-Камчатского. На этот раз злоумышленники похитили около 250 миллионов рублей.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемых, стоимость которого оценили примерно в 300 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают устанавливать все противоправные эпизоды, а также участников финансовых схем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что красноярского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении 3,3 млрд рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
«Никаких сомнений не возникает»: МакSим о Деде Морозе из Устюга
8:14
«Вкладывать нечего»: Татьяна Буланова не готова продвигать сына-рэпера
7:52
На Камчатке похитили почти миллиард рублей из регионального бюджета
7:30
Дроноводы помогли артиллеристам уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
В Якутске 23 жилых дома остались без тепла в мороз -40 градусов
6:52
В России освободят от НДФЛ выплаты работникам при рождении ребенка

Сейчас читают

Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом
Он забыл родных, но они нашли его: похищенный в детстве юноша вернулся к семье спустя 21 год
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео