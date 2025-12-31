На Камчатке похитили почти миллиард рублей из регионального бюджета

На Камчатке похитили 930 миллионов рублей из бюджета на инфраструктуру

На Камчатке похитили 930 миллионов рублей из регионального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в материале.

В ведомстве уточнили, что генеральный директор одной организации из Санкт-Петербурга, которая взялась за проведение работ, вместе с сообщниками похитили в период с 2022 по 2023 год 930 миллионов рублей из регионального бюджета. Изначально эти средства предназначались на развитие инфраструктуры.

Всего правоохранители выделили два эпизода, связанных с хищением средств. Первый был связан со строящимся на Камчатке курортом. Злоумышленникам удалось похитить при подключении объекта к энергетической сети полуострова 684 миллионов рублей.

Другой эпизод связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово неподалеку от Петропавловска-Камчатского. На этот раз злоумышленники похитили около 250 миллионов рублей.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемых, стоимость которого оценили примерно в 300 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают устанавливать все противоправные эпизоды, а также участников финансовых схем.

