Целенаправленная и спланированная: в Минобороны раскрыли подробности об атаке на резиденцию Путина

Пострадавших и разрушений на территории России нет, ущерб резиденции также не нанесен.

Минобороны: атака Киева на резиденцию Путина была тщательно спланированной

Попытка террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск (ЗРК) ВКС России, генерал-майор Александр Романенков на брифинге Минобороны РФ.

«Террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», — сказал спикер ведомства.

Генерал-майор отметил, что в результате отражения террористической атаки пострадавших и разрушений на территории России нет. Ущерба резиденции президента РФ не допущено.

На брифинге Романенков обозначил, что боевые расчеты ЗРК, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу.

В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим пытался атаковать с применением БПЛА дальнего действия резиденцию Путина в Новгородской области.

Для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей.

