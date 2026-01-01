В канун Нового года было найдено тело мужчины без внутренних органов

Диана Кулманакова
В Японии найдено тело мужчины без внутренних органов

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

В Японии полиция расследует гибель неизвестного мужчины, тело которого обнаружили без некоторых внутренних органов на лесной дороге в горной местности западнее Токио. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

Тело было найдено днем 31 декабря на лесной дороге в городе Окутама. Мужчина, отправившийся в пеший поход, наткнулся на останки и немедленно сообщил об этом в полицию.

По данным полиции, у погибшего были зафиксированы тяжелые повреждения в области живота и других частей тела. Отмечается отсутствие некоторых внутренних органов и скальпа. Часть одежды мужчины оказалась разорвана. Уточняется, что он был одет не по погоде — в легкие вещи.

Документов, телефона или других предметов, по которым можно было бы установить личность, — на месте найдено не было.

Правоохранительные органы рассматривают версию нападения дикого животного как одну из основных. Вместе с тем полиция подчеркивает, что обстоятельства гибели мужчины пока окончательно не установлены. Ведется работа по идентификации погибшего и восстановлению хронологии произошедшего.

Место обнаружения тела находится в нескольких километрах от популярной туристической точки — Известняковые пещеры Ниппара, куда регулярно отправляются туристы и любители пеших маршрутов.

В канун Нового года было найдено тело мужчины без внутренних органов
