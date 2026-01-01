В Индии шестимесячный ребенок умер после кормления из-за загрязненной воды

Шестимесячный ребенок из индийского города Индор скончался после употребления загрязненной воды. Инцидент стал частью санитарной чрезвычайной ситуации в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает News18.

По словам матери ребенка, у младенца начались сильная рвота и диарея после того, как его покормили молочной смесью, приготовленной на воде из-под крана. Сначала ребенка доставили в государственную больницу, затем перевели в частную клинику, где врачи зафиксировали смерть.

Мать погибшего рассказала, что мальчик родился после десяти лет ожиданий и молитв. Она заявила, что ее семья неоднократно жаловалась на качество воды, однако, по ее словам, в район продолжали подавать грязную воду из канала.

Женщина также сообщила, что ее десятилетняя дочь начала жаловаться на боли в животе — семья связывает это с той же причиной.

Масштаб проблемы

Смерть младенца произошла на фоне вспышки заболеваний из-за загрязненной воды. По официальным данным, в настоящее время:

149 пациентов проходят лечение в 27 больницах города;

как минимум восемь человек скончались;

среди заболевших — дети и пожилые люди.

При этом, India TV сообщает о 13 погибших.

Реакция властей

Жители района утверждают, что их обращения в Муниципальную корпорацию Индора оставались без ответа в течение нескольких дней.

После проверки ситуации министр штата Мохан Ядав распорядился принять жесткие меры. В рамках расследования были временно отстранены от должности региональный чиновник и помощник инженера.

Правительство штата объявило о выплате единовременной компенсации в размере 200 тысяч рупий (около 174 тысяч рублей) семьям погибших.

Экстренные меры

Департамент здравоохранения усилил хлорирование воды в пострадавших районах, а также направил автоцистерны для обеспечения жителей безопасной питьевой водой. Расследование причин загрязнения продолжается.

