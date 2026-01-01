Принятие смертности: зачем люди планируют собственные похороны

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 23 0

Психолог Князева: продумывая последний обряд, клиенты высказывают необычные пожелания.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Князева: планируя свои похороны, человек сживается с мыслью о смерти

Планирование собственных похорон — это один из возможных способов выразить свою индивидуальность и облегчить близким бремя забот, сопутствующих будущей утрате. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог и «Доула смерти» Вероника Князева.

Неповторимость характера каждого человека выражается в том числе в пожеланиях относительно конца жизни. Зачастую «Доулы смерти» сталкиваются с необычными запросами, начиная от выбора нетрадиционной для такого случая музыки и заканчивая неординарной тематикой или местом проведения церемонии.

Еще одно возможное направление работы — создание памятного проекта, или «проекта наследия». Это нечто, имеющее субъективную эмоциональную ценность, как напоминание об умершем человеке или питомце — картина, сад, татуировка, памятные аксессуары или предметы интерьера с частицами праха дорого человека или животного.

При этом, как отметила Князева, не все можно реализовать в прямом соответствии с желаниями клиента — необходимо учитывать культурные особенности региона и нормы закона.

Князева отметила, что обязанность Доулы — привести запрос клиента в соответствие с реальностью. Специалист должен подсказать, как клиенту организовать безопасные решения, отражающие ценности и желания того, кто продумывает свой погребальный обряд.

Планирование собственных похорон имеет не столько практическое значение, сколько выполняет функцию психологического самоанализа. При поддержке Доул клиент получает возможность осознать и принять неизбежность собственной смерти, при этом обретая внутреннюю опору и ощущение контроля над своей жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему люди любят смотреть хорроры и тру-крайм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

23:00
«Фата в сумочке»: пять ошибок, которые отталкивают мужчин на первом свидании
22:40
Принятие смертности: зачем люди планируют собственные похороны
22:30
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
22:20
Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
22:11
«Окружили вниманием и заботой»: сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
21:48
Закончили эту главу жизни: Мел Гибсон расстался с матерью своего девятого ребенка

Сейчас читают

Силы ПВО уничтожили 20 летевших на Москву беспилотников
Спас серфингист: Виктория Боня чуть не утонула на Коста-Рике
Насквозь мокрая пижама: ночная потливость может быть симптомом рака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео