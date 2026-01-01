Express: королевская семья Британии остается популярной из-за отказа от традиций

Одним из самых сильных, но часто недооцененных инструментов британской монархии остается ее способность привлекать внимание общества к важным инициативам и людям, которые меняют жизнь к лучшему. Именно этим ежедневно занимаются король Карл III и принц Уильям, сочетая вековые традиции с все более современным подходом. Об этом сообщает Express.

После смерти королевы Елизаветы II британская монархия стала более открытой, менее формальной и готовой говорить о сложных темах — от здоровья членов семьи до статуса Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

Монархия как анахронизм — и в этом ее сила

Королевский обозреватель и бывший корреспондент BBC Дженни Бонд называет саму идею монархии анахронизмом, но подчеркивает: именно это делает ее устойчивой.

По мнению журналиста, в условиях токсичной и хаотичной современной политики монархия остается редкой зоной стабильности, лишенной партийных конфликтов и краткосрочных интересов. Она существует вне политической гонки и этим выгодно отличается.

Что может измениться при правлении Уильяма

Бонд считает, что с восхождением принца Уильяма на престол королевская система может стать еще компактнее и практичнее. В числе возможных изменений она называет сокращение числа королевских резиденций и постепенный отказ от формальностей вроде обязательных поклонов и реверансов.

При этом эксперт подчеркивает: речь не идет о демонтаже традиций. Скорее они будут адаптированы под современные реалии.

Чарльз начал реформы

Король Карл уже заложил фундамент модернизации: сузил круг «работающих» членов семьи, ужесточил подход к тем, кто не выполняет официальные обязанности, и впервые в истории так открыто делился информацией о собственном здоровье.

Но, по мнению Бонд, главное преимущество британской монархии — не в этих шагах, а в том, что она принципиально отличается от политики. Она не обещает, не спорит и не борется за власть, а символизирует преемственность.

От церемоний к результатам

В отличие от покойной королевы, которая покровительствовала сотням благотворительных организаций, Карл и Уильям делают ставку на более узкий, но практичный подход. Король активно поддерживает проекты, которые помогают людям выйти из бедности и вернуться к нормальной жизни через образование и работу.

Принц Уильям действует еще более точечно: его фокус — бездомность, экология и поддержка экстренных служб. Он не просто «подсвечивает» проблемы, а старается добиваться видимых изменений.

Старомодная, но живучая

Как бы парадоксально это ни звучало, именно сочетание прошлого и настоящего может обеспечить монархии будущее. Она остается глубоко традиционной по форме, но становится все более современной по содержанию.

По мнению экспертов, готовность меняться, не отрекаясь от истории, и станет тем самым фактором, который позволит британской короне сохранить значение в XXI веке.

