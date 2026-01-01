Минздрав Крыма сообщил о состоянии госпитализированных после атаки ВСУ на Хорлы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Известно, что в медицинских учреждениях Республики после атаки противника находятся десять пострадавших.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Состояние госпитализированных в Крыму после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

«Состояние у всех на данный период стабильное. Доктора делают максимально свою работу качественно. Своевременно помощь была оказана всем пострадавшим», — рассказал он.

Известно, что в медицинских учреждениях Крыма после вражеской атаки находятся десять пострадавших. Среди них — пятеро детей, которые были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 находятся трое взрослых, в Республиканской клинической больнице имени Семашко — одна женщина, а в Джанкойской центральной районной больнице — еще одна женщина.

В результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области пострадали более 50 человек, 24 погибли, некоторые из них сгорели заживо — боевики использовали зажигательную смесь. Площадь пожара в обстрелянном кафе составила 500 квадратных метров. По факту жестокой атаки на мирное население региона было возбуждено уголовное дело о теракте.

Территория РФ регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для атак противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение, из которого обстреливаются мирные населенные пункты на приграничной территории РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в прокуратуре начали проверку по факту задержки поездов в Краснодарском крае. Правоохранители расследуют, соблюдались ли требования к организации движения.

