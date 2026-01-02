«Много цифр»: Маск сломал систему налоговой службы США суммой платежа

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 44 0

Система не смогла обработать платеж с первого раза.

Как Илон Маск платил налоги в США

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маск заявил, что сломал систему налоговой службы США суммой платежа

Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что однажды из-за уплаты налогов вывел из строя компьютерную систему Налоговой службы США (IRS). Об этом предприниматель рассказал в принадлежащей ему социальной сети X.

По словам Маска, сумма перечисленных им налогов оказалась настолько большой, что система не смогла обработать платеж с первого раза.

«Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — похвастался бизнесмен.

В декабре 2025 года сообщалось, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Его капитал издание оценило в 749 миллиардов долларов.

На тот момент отрыв Илона Маска от сооснователя Google Ларри Пейджа, второго номера в рейтинге миллиардеров (265 миллиардов) составлял 373 миллиарда. Самым ценным активом в портфеле Маска стали 42% акций SpaceX стоимостью 336 миллиардов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
Готовьтесь к денежному прорыву: финансовый гороскоп на январь 2026 года

Последние новости

2:16
Стубб в новогоднем обращении говорил о России и Украине
1:57
Умер чемпион России по футболу, спартаковец Мухсин Мухамадиев
1:38
«Туск — завоеватель»: польский премьер заявил о планах на Балтийское море
1:19
В центре Млечного Пути нашли огромную «планету-изгой»
1:00
Силы ПВО уничтожили 201 украинский дрон над территорией России за семь часов
0:52
«Много цифр»: Маск сломал систему налоговой службы США суммой платежа

Сейчас читают

Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
Отказ от традиций? — Почему королевская семья Британии остается популярной
«Ландыши» зацветут в январе: что ждать от второго сезона сериала
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео