«Много цифр»: Маск сломал систему налоговой службы США суммой платежа

Маск заявил, что сломал систему налоговой службы США суммой платежа

Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил, что однажды из-за уплаты налогов вывел из строя компьютерную систему Налоговой службы США (IRS). Об этом предприниматель рассказал в принадлежащей ему социальной сети X.

По словам Маска, сумма перечисленных им налогов оказалась настолько большой, что система не смогла обработать платеж с первого раза.

«Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — похвастался бизнесмен.

В декабре 2025 года сообщалось, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Его капитал издание оценило в 749 миллиардов долларов.

На тот момент отрыв Илона Маска от сооснователя Google Ларри Пейджа, второго номера в рейтинге миллиардеров (265 миллиардов) составлял 373 миллиарда. Самым ценным активом в портфеле Маска стали 42% акций SpaceX стоимостью 336 миллиардов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.