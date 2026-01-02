Арестован замгубернатора Запорожской области Александр Зинченко

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 152 0

Чиновника задержали 19 декабря, а на следующий ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

За что арестовали замгубернатора Запорожской области

Фото: Официальный сайт Администрации города Симферополя/simadm.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Запорожской области Зинченко

Замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко, проходящего по делу о мошенничестве, арестовали по решению московского суда. Об этом 2 января сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — указано в материалах дела.

Как следует из документов, чиновника задержали 19 декабря, а уже на следующий день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В обоснование ареста следствие указало, что Зинченко, занимая пост заместителя губернатора, может использовать служебные связи и личные знакомства для давления на ход расследования. Также отмечается риск воздействия на свидетелей и других участников процесса с целью склонить их к отказу от показаний либо их изменению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что красноярского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении 3,3 млрд рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 январ...

Последние новости

5:20
«Что будет с Лехой»: глава ИРИ отметил важность сериала «Ландыши» для молодежи
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 января
4:40
Жить без гипертонии возможно: кардиолог рассказал, как сделать болезнь обратимой
4:20
Арестован замгубернатора Запорожской области Александр Зинченко
4:00
Истинная сила — в балансе: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 января
3:55
Основателя РДК* Дениса Капустина** переобъявили в розыск по новому делу

Сейчас читают

Идеальный день для родителей: как заботиться о детях и не забыть о себе
Отказ от традиций? — Почему королевская семья Британии остается популярной
Истинная сила — в балансе: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 января
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео