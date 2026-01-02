Арестован замгубернатора Запорожской области Александр Зинченко

Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Запорожской области Зинченко

Замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко, проходящего по делу о мошенничестве, арестовали по решению московского суда. Об этом 2 января сообщили РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — указано в материалах дела.

Как следует из документов, чиновника задержали 19 декабря, а уже на следующий день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В обоснование ареста следствие указало, что Зинченко, занимая пост заместителя губернатора, может использовать служебные связи и личные знакомства для давления на ход расследования. Также отмечается риск воздействия на свидетелей и других участников процесса с целью склонить их к отказу от показаний либо их изменению.

