СБУ арестовала 64-летнюю женщину из Донецка за связи с Россией

Алексей Мокряков
Ранее она возглавляла детский сад в Макеевке.

СБУ задержала бывшую директоршу детсада из ДНР по обвинению

Фото: Палинчак Михаил/ТАСС

В Киеве задержана пенсионерка из Донецкой Народной Республики (ДНР), которую украинские правоохранительные органы подозревают в сотрудничестве с российскими властями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, 64-летняя женщина несколько лет возглавляла детский сад в Макеевке. В 2014 году она осталась на своей должности, а затем, после установления фактического контроля РФ над территорией, продолжила руководить учреждением в соответствии с российскими законами.

В СБУ утверждают, что под ее руководством в образовательном процессе были внедрены федеральные стандарты Российской Федерации: были утверждены учебные планы и программы, а также организованы занятия и мероприятия, направленные на знакомство детей с российской историей и культурой.

Как уточняется, женщину задержали в украинской столице в тот момент, когда она приехала для оформления пенсии и получения заграничного паспорта. Ее подозревают по части 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины — за коллаборационную деятельность в условиях военного конфликта. Суд постановил оставить ее под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

