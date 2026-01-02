В Кузбассе на складе Wildberries обрушилась крыша — есть пострадавшие

Мария Гоманюк
Склад заработал всего около месяца назад.

Есть ли пострадавшие в Кузбассе на действующем складе ВБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Кузбассе на складе Wildberries обрушилась крыша, есть пострадавшие

Обрушение кровли на складе маркетплейса Wildberries, который был открыт всего около месяца назад, произошло в городе Юрге Кемеровской области. Информацию об инциденте подтвердили в экстренных службах, что передал ТАСС.

По предварительным данным, повреждения зафиксированы в зоне разгрузки действующего складского комплекса. Площадь обрушения уточняется в настоящее время. Также сообщается о наличии пострадавших.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили факт происшествия, однако подробностей не раскрыли. В ведомстве уточнили, что спасательные подразделения выезжали на место по сигналу, но их вмешательство в итоге не понадобилось.

До этого, в начале декабря 2025 года, Wildberries объявляла о запуске первой очереди логистического центра в Кузбассе. После полного ввода объекта в эксплуатацию площадь комплекса должна составить около 100 тысяч квадратных метров, а его проектная вместимость — превысить 23 миллиона товарных единиц. Сроки завершения строительства всего объекта компания не называла.

Ранее, писал 5-tv.ru, Wildberries собралась запустить сервис такси в России в 2026 году.

