В Благовещенске ребенок поднял остатки петарды и лишился пальцев

В Благовещенске Амурской области мальчик получил тяжелые травмы, подняв с земли неразорвавшиеся элементы праздничного салюта. Оставшаяся после фейерверков пиротехника сдетонировала у него в руках, в результате чего ребенок лишился нескольких пальцев. О происшествии сообщил мэр города Олег Имамеев.

По словам главы города, мальчику потребовалась экстренная операция, однако спасти пальцы медикам не удалось. Он подчеркнул, что трагедия стала следствием беспечного обращения с опасными предметами, оставшимися после праздников.

Имамеев обратился к родителям с призывом обязательно объяснять детям, чем может быть опасна пиротехника, даже если она кажется безобидной. Также он рекомендовал не покупать фейерверки и салюты у случайных продавцов, которые нередко нарушают условия хранения продукции или торгуют товарами без сертификатов.

Фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, традиционно ассоциирующиеся с Новым годом, представляют повышенную опасность. Неправильное использование пиротехнических изделий может привести не только к травмам, но и к повреждению имущества и пожарам.

