Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Новая экранизация истории о деревянном мальчике собрала внушительную кассу в кинотеатрах. «Буратино» с момента выхода в широкий прокат 1 января успел заработать более 226,6 миллиона рублей. Об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Авторы публикации отмечают, что зрители раскупали билеты загодя, и чтобы справиться с таким массовым интересом кинотеатры вынуждены были увеличивать количество показов. Кинокартина стала знаковым событием — символично, что она вышла на российские экраны день в день спустя 50 лет после премьеры знаменитого советского фильма «Приключения Буратино».

В проекте участвовал народный артист России, композитор Алексей Рыбников. Он писал оригинальную музыку для фильма 1975 года, и в новом фильме звучат как старые саундтреки, так и новые произведения маэстро. Среди актеров экранизации — Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

