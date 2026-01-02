Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 68 0

Кинотеатрам пришлось увеличить количество сеансов, чтобы удовлетворить интерес зрителей.

Как проходит прокат фильма «Буратино»

Фото: Кадр из х/ф «Буратино». реж.: Игорь Волошин, 2025 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая экранизация истории о деревянном мальчике собрала внушительную кассу в кинотеатрах. «Буратино» с момента выхода в широкий прокат 1 января успел заработать более 226,6 миллиона рублей. Об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Авторы публикации отмечают, что зрители раскупали билеты загодя, и чтобы справиться с таким массовым интересом кинотеатры вынуждены были увеличивать количество показов. Кинокартина стала знаковым событием — символично, что она вышла на российские экраны день в день спустя 50 лет после премьеры знаменитого советского фильма «Приключения Буратино».

В проекте участвовал народный артист России, композитор Алексей Рыбников. Он писал оригинальную музыку для фильма 1975 года, и в новом фильме звучат как старые саундтреки, так и новые произведения маэстро. Среди актеров экранизации — Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как начался прокат «Буратино» в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах
11:29
В новогодние праздники в Таиланде жертвами аварий стали свыше ста человек
11:28
«Ем с 1996 года до сих пор»: секрет молодости и здоровья 50-летнего Дениса Клявера
11:11
Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
10:52
В положении? Бузова вновь заинтриговала поклонников возможной беременностью
10:49
Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей

Сейчас читают

Можно ли не отвечать на звонок от начальства в праздники — мнение юриста
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео