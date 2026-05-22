В Каннах показали первый сгенерированный ИИ полнометражный фильм
Создатели картины «Долгая дорога в ад» потратили на производство две недели и полмиллиона долларов.
В Каннах открыли новую, цифровую эпоху киноиндустрии! Зрителям показали супербюджетный блокбастер, полностью сгенерированный искусственным интеллектом.
Основатели стартапа из Казахстана потратили на создание картины всего две недели и полмиллиона долларов. Если бы кино снимали по классике — с живыми актерами и в настоящих декорациях, работа обошлась бы примерно в 50 миллионов долларов. Но не все так просто. В случае с ИИ огромную сложность представляет сведение сгенерированного материала в однородное полотно.
«Прежде всего — это единый стиль. Он жестко встроен в каждый запрос при создании раскадровки. У нас есть стиль, освещение, цвет, камера. Я имею в виду очень подробную информацию, чтобы первый кадр и другие кадры оставались согласованными. В конце каждого дня мы отправляем смонтированные 2,5 минуты главному монтажеру, который собирает все вместе и дает нам обратную связь о том, что нужно улучшить», — сказал соавтор фильма Hell Grind Адиль Алимжанов.
В итоге получился полуторачасовой фильм «Долгая дорога в ад». Главный герой отправляется в опасное путешествие по фантастическому миру, чтобы спасти свою подругу и возлюбленную.
