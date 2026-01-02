В России определили сферу с рекордным уровнем средних доходов

В сфере перестрахования средний уровень заработка превысил 400 тысяч рублей в РФ

Единственной отраслью в России, где средний уровень заработка в октябре превысил 400 тысяч рублей, оказалось перестрахование. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости, изучив официальные статистические данные.

Согласно подсчетам, в сфере перестрахования средний доход работников составил 439,6 тысячи рублей. Существенно ниже, но также в числе лидеров, оказались сотрудники холдинговых структур со средним заработком 322,4 тысячи рублей. Далее следуют управляющие инвестиционных фондов с показателем 257,8 тысячи, работники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч и занятые в рыболовстве — 251,9 тысячи рублей.

В десятку отраслей с самыми высокими средними зарплатами также вошли издатели программного обеспечения, зарабатывающие около 244 тысяч рублей в месяц, разработчики ПО с доходом 223,5 тысячи, работники газодобычи — 223,1 тысячи, сотрудники пассажирской авиации — 221 тысяча, а также специалисты отдельных финансово-посреднических компаний — 213,9 тысячи рублей.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до удержания налогов, включает премиальные выплаты и отражает доходы всех сотрудников организаций, в том числе работников с крайне высокими окладами.

