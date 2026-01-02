Умер американский комик Джон Малруни

В США внезапно ушел из жизни актер, стендап-комик и телеведущий Джон Малруни. Тело артиста нашли в его доме в городе Коксаки в штате Нью-Йорк. На момент смерти ему было 67 лет, уточняет Daily Mail. Причина произошедшего официально пока не установлена.

Будущий артист родился в Бруклине 27 августа 1958 года. Путь Джона Малруни в комедии начался в 1980-х, когда он впервые вышел на сцену нью-йоркского клуба Pips со стендап-номером. Этот момент он позже называл переломным в своей жизни.

«Когда я впервые вышел на сцену в Pips, чтобы выступить с комедийным номером, это было как удар молнии. Я никогда этого не забуду. И я вдруг понял, почему делаю то, что делаю. Мне это просто нравилось, и ничто не могло меня остановить. Ничто не могло встать у меня на пути», — делился Джон в подкасте Who's Your Band.

Со временем комедия стала для Малруни главным делом жизни. Он выступал на культовых площадках индустрии развлечений, включая The Laugh Factory, Improv и The Comedy Store, а также работал ведущим шоу The Late Show на телеканале Fox.

Помимо сценических выступлений, Джон Малруни запускал собственные юмористические проекты на радио и появлялся в кино и на телевидении. В его фильмографии — эпизод в ситкоме «Эллен», участие в биографической драме «Огненные шары!» с Вайноной Райдер и Алеком Болдуином, а также роли в проектах «Райдер, частный детектив», «Хорошая жизнь» и «Хардбол».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.