Зеленский предложил нового главу ОП на место Ермака

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 2 320 0

Кандидат пока не принял назначение.

Кто станет новым главой ОП Украины

Фото: Evgeniy Maloletka/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил главе украинского ГУР Кириллу Буданову* возглавить ОП Украины вместо уволенного Андрея Ермака. О том, примет ли он назначение, пока не сообщалось. Зеленский указал, что Буданов «имеет специальный опыт», требующийся для исполнения соответствующих обязанностей.

Зеленский 5 декабря заявил о скором назначении нового руководителя своего офиса. Андрей Ермак покинул должность 28 ноября 2025 года. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, у него проводили обыски по делу о коррупции.

Политические противники Ермака отмечали, что он злоупотреблял властью и создавал вокруг Зеленского свою прослойку лоялистов.

Кирилл Буданов* на посту ГУР отвечал за координацию террористический акций, направленных против России, неоднократно озвучивая угрозы, в частности, касающиеся жителей Крыма. При этом руководитель главного управления разведки Украины недавно заявил о неизбежности переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* - внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

-13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Собянин подвел итоги столичного кинопроизводства в 2025 году
15:35
Опасный полет: как утечки паров из двигателей самолетов калечат экипаж и пассажиров
15:16
Пострадавшая после теракта ВСУ в Херсонской области умерла в больнице
15:00
Долгие годы плохого питания связали с риском возрастных нарушений мышления
15:00
Зеленский предложил нового главу ОП на место Ермака
14:42
Преступление века не удалось: в Москве мужчина попытался украсть ледовую скульптуру

Сейчас читают

Зеленский предложил нового главу ОП на место Ермака
«Все в огне»: священник из Херсонской области помогал вытаскивать пострадавших после обстрела ВСУ
В Германии осудили новогоднее обращение Зеленского
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео