С елками и смехом: как отметили начало года необычным забегом в Долгопрудном

Мария Гоманюк
Участникам соревнования нужно было преодолеть километр по территории парка.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Долгопрудном прошел праздничный забег с мини-елками

В парке аттракционов «Аттра-Лэнд» в Долгопрудном состоялся необычный новогодний забег — участники вышли на дистанцию с елками в руках. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Старт забега был назначен на 13:00, однако гости начали собираться заранее — с 12:30. У дома Деда Мороза участников ждали музыка и танцы для разминки, там же всем выдавали нагрудные номера и мини-елочки, с которыми предстояло выйти на трассу.

По условиям соревнования бегунам нужно было преодолеть километр по территории парка, не выпуская из рук маленькую елку, также это могла быть как живая, так и искусственная ветка.

Победителей наградили сертификатами номиналом 3000, 2000 и 1000 рублей, которые можно потратить на развлечения в парке — аттракционы, тир, визит в резиденцию Деда Мороза, кафе и другие активности. Для юных участников подготовили мягкие игрушки, а обладателей самых ярких костюмов поощрили новогодними сладкими подарками.

В забеге приняли участие мужчины, женщины и дети — в каждой категории определили по три призера. К тому же была предусмотрена отдельная категория для участников из числа маломобильных граждан.

Праздничную атмосферу на протяжении всего события поддерживали ведущие в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее, писал 5-tv.ru, новогодняя акция «Забег обещаний» прошла в Москве и других городах России.

