Умер снимавший Высоцкого фотограф Валерий Плотников

Снимавший Высоцкого фотограф Валерий Плотников скончался в возрасте 82 лет

Фотограф Валерий Плотников, известный портретами Владимира Высоцкого и других выдающихся деятелей культуры, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Источник в его окружении подтвердил, что Плотников ушел из жизни сегодня, ему было 82 года. Фотограф родился в Барнауле, однако большую часть жизни провел и работал в Петербурге, где был известен под творческим псевдонимом Валерий Петербургский. Он был почетным членом Российской академии художеств.

"Творческое наследие Валерия Плотникова останется частью нашей истории. Петербург будет хранить светлую память о нем", — говорится в публикации администрации города.

В творческом наследии Плотникова — знаковые фотосерии с Владимиром Высоцким, Лилей Брик и Сергеем Параджановым, а также портреты Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других известных личностей.

