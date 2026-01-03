Умер снимавший Высоцкого фотограф Валерий Плотников

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Фотограф большую часть жизни работал в Северной столице, где был известен под творческим псевдонимом Валерий Петербургский.

Чем известен фотограф Валерий Плотников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Снимавший Высоцкого фотограф Валерий Плотников скончался в возрасте 82 лет

Фотограф Валерий Плотников, известный портретами Владимира Высоцкого и других выдающихся деятелей культуры, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Источник в его окружении подтвердил, что Плотников ушел из жизни сегодня, ему было 82 года. Фотограф родился в Барнауле, однако большую часть жизни провел и работал в Петербурге, где был известен под творческим псевдонимом Валерий Петербургский. Он был почетным членом Российской академии художеств.

"Творческое наследие Валерия Плотникова останется частью нашей истории. Петербург будет хранить светлую память о нем", — говорится в публикации администрации города. 

В творческом наследии Плотникова — знаковые фотосерии с Владимиром Высоцким, Лилей Брик и Сергеем Параджановым, а также портреты Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других известных личностей. 

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 66 лет умер российский актер Андрей Хорошев. Он был известен по ролям в фильмах «Адмиралъ» режиссера Андрея Кравчука, «Боец» Евгения Серова и «Доктор Живаго» Александра Прошкина.

