Назвавшего дату нового «всемирного потопа» арестовали

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Самопровозглашенный «пророк» несколько месяцев распространял в стране панические заявления о грядущем всемирном потопе на Рождество.

Новый всемирный потоп — кто предсказал?

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Строившего ковчеги для всемирного потопа Эбо Ноа арестовали в Гане

Полиция в Гане задержала самопровозглашенного «пророка» Эбо Ноа, известного под именем Эванс Эшун, который несколько месяцев распространял в стране панические заявления о грядущем всемирном потопе на Рождество. Об этом сообщил портал MyJoyOnline.

По данным журналистов, мужчину арестовали 31 декабря 2025 года. Еще в августе прошлого года он утверждал, что получил божественное откровение и обязан построить десять современных ковчегов для спасения людей от трехлетнего наводнения. Эбо Ноа уверял, что катастрофа начнется именно в рождественские дни.

«Власти особенно обеспокоены сообщениями о сотнях людей, некоторые из которых приехали из соседних стран, покинув свои дома и прибыв к месту строительства ковчега с багажом», — говорится в материале.

В течение нескольких месяцев «пророк» выкладывал в соцсетях видеоролики, на которых в изношенной одежде руководил возведением деревянных судов. После того как в Рождество никакого потопа не произошло, он заявил, что благодаря молитвам и трехнедельному посту сумел убедить Бога отложить бедствие.

В конце декабря Эбо Ноа также появился на концерте рэпера Sarkodie, где призвал публику радоваться, поскольку конец света, по его словам, перенесли.

