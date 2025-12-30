Россиян предупредили о новой «игровой» мошеннической схеме

Сенатор Шейкин: мошенники заманивают детей бесплатными играми и требуют деньги

Мошенники начали использовать новую схему обмана, нацеленную на детей и подростков: под видом бесплатных игр и контента они выманивают данные Apple ID, получают доступ к устройству и затем блокируют его, требуя выкуп. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники действуют максимально дружелюбно, общаются простым языком, обещают «обойти систему» и присылают подробные инструкции по получению бесплатного доступа к желаемому контенту.

«Главное условие — «ввести данные от его облачного аккаунта, чтобы все заработало». Именно в этот момент человек, чаще ребенок или подросток, открывает мошенникам доступ к собственному устройству. Ведь тот же Apple ID — это не просто логин и пароль, это цифровой ключ от телефона», — пояснил Шейкин.

Получив данные Apple ID, аферисты дистанционно блокируют гаджет, включая режим утерянного устройства. На экране появляется сообщение: «Телефон потерян. Для разблокировки свяжитесь с владельцем».

Затем за разблокировку гаджета требуют деньги, причем достаточно скромные суммы — одну-две тысячи рублей, чтобы жертва не задумывалась. Иногда аферисты имитируют службу поддержки, отметил сенатор.

В заключение Шейкин указал на важность обучения детей цифровой грамотности и напомнил, что логины и пароли являются цифровой собственностью человека и их нельзя вводить ни при каких обстоятельствах на сомнительных ресурсах.

