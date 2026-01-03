Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 56 0

Оппозиция не обладает большинством в парламенте и надеется на участие части членов правящей коалиции.

В Чехии отреагировали на речь спикера парламента об Украине

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оппозиция потребовала отставки спикера парламента Чехии из-за слов об Украине

Оппозиционные силы в Чехии приступили к подготовке процедуры голосования в палате депутатов парламента о смещении с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры. Поводом стали его резкие заявления об Украине, прозвучавшие в новогоднем обращении 1 января, сообщило агентство CTK.

Окамура заявил, что недопустимо тратить средства чешских налогоплательщиков на закупку оружия и его поставки для поддержки конфликта на Украине. По его словам, выгоду от происходящего получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота». Кроме того, он выразил надежду, что Украина не станет членом Европейского союза.

Как отметило агентство, лидеры оппозиционных Гражданской демократической и Чешской пиратской партий, а также Христианско-демократического движения, STAN и ТОP 09 договорились о совместных действиях для запуска процедуры отставки спикера.

«При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции», — говорится в сообщении агентства.

Действующая правящая коалиция Чехии включает движения ANO («Акция недовольных граждан»), SPD и «Автомобилисты» и располагает 108 мандатами из 200 в палате депутатов. Согласно договоренностям между партнерами по коалиции, именно Окамуру выдвинули и избрали спикером на первом заседании парламента после выборов 3 ноября прошлого года. Уже на следующий день он распорядился снять со здания палаты депутатов флаг Украины, который находился там с 24 февраля 2022 года.

Против высказываний Окамуры также выступили украинские официальные лица — посол Украины в Чехии Василий Зварыч и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которые выразили свой протест в пятницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
В России предложили перенять опыт СССР в борьбе с алкоголизмом
2:24
Психолог рассказала о проблемах подростков после негативного опыта на вписках
2:05
Назвавшего дату нового «всемирного потопа» арестовали
1:46
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1:27
Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине
1:08
Названа самая богатая чиновница в ЕС

Сейчас читают

Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
Умер российский актер Андрей Хорошев
Как завершился сериал «Очень странные дела»: разбор финала и судьбы героев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео