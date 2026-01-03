Психолог рассказала о проблемах подростков после негативного опыта на вписках

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 31 0

Специалист призвала родителей, педагогов и самих подростков проявлять осознанность и осторожность.

Какие проблемы грозят подросткам на вписках

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Замышевская указала на риски стрессов подростков после вписок

Стресс и небезопасная обстановка на подростковых вечеринках способны нанести серьезный ущерб психике несовершеннолетних, спровоцировать депрессию, суицидальные мысли и иные трудно предсказуемые последствия. Об этом «Известиям» заявила специалист по девиантному поведению подростков Елена Замышевская.

«Важно помнить о психологическом давлении и рисках, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также об угрозах со стороны незнакомых людей и цифровых девиаций», — рассказала психолог, отвечая на вопрос о нелегальных новогодних вечеринках подростков.

Специалист призвала родителей, педагогов и самих подростков проявлять осознанность и осторожность, чтобы избежать нежелательных последствий.

Эксперт подчеркнула, что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подростки становятся особенно уязвимыми и могут столкнуться с опасными ситуациями. Речь, по ее словам, идет не только о физическом или сексуальном насилии.

«Это может выражаться в скрытой съемке интимных моментов без согласия подростка, создании компрометирующих фото- и видеоматериалов с последующим шантажом или распространением этих материалов», — заключила Замышевская.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперты дали советы родителям, как обеспечить детям здоровую и счастливую жизнь. По словам специалистов, достаточно быть «достаточно хорошими» и не забывать заботиться о себе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:43
В России предложили перенять опыт СССР в борьбе с алкоголизмом
2:24
Психолог рассказала о проблемах подростков после негативного опыта на вписках
2:05
Назвавшего дату нового «всемирного потопа» арестовали
1:46
На Земле началась первая в этом году магнитная буря
1:27
Спикера парламента Чехии захотели снять с должности из-за позиции по Украине
1:08
Названа самая богатая чиновница в ЕС

Сейчас читают

Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка планируют перевезти в Москву
Умер российский актер Андрей Хорошев
Как завершился сериал «Очень странные дела»: разбор финала и судьбы героев
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео