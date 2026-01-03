Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Смертельный инцидент на промышленном объекте произошел в последний день уходящего года.

Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели женщины на одном из предприятий Кузбасса. Как сообщили 3 января в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, трагический случай произошел 31 декабря в цехе завода, расположенного в Новокузнецке.

По данным следствия, работница получила тяжелую травму в результате нарушения технологического процесса. Повреждения оказались смертельными — женщина скончалась непосредственно на месте происшествия. В региональном СК уточнили правовую квалификацию случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — отметили представители ведомства.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также круг лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте в Кемеровской области: 2 января в Юрге из-за скопления снега обрушилась крыша склада маркетплейса Wildberries, в результате чего пострадали трое работников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Ложиться пораньше бесполезно: что на самом деле помогает уснуть
22:45
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили удары США по Венесуэле
22:30
«Дает силы»: Сергей Городничий о любви к женщине и Родине
22:00
Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе
21:45
«Большая потеря»: умер легендарный строитель БАМа Иван Варшавский
21:25
Пресс-конференция Трампа по итогам операции в Каракасе — главные заявления

Сейчас читают

Собянин сообщил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников
Пропавшего перед праздниками мальчика нашли погибшим в лесу
Когда веселье закончилось: научное объяснение январской хандры
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео