Умер заслуженный артист России Роман Улыбин

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Его первой знаковой работой стала роль Коллена в «Богеме» Александра Тителя.



Фото: MAMT - театра Станиславского/stanmus.ru

Скончался Заслуженный артист России Роман Улыбин, возглавлявший оперную труппу Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. О его уходе из жизни сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей России.

«Российский театр потерял подлинного мастера. Его уникальный бас, актерская глубина и яркая харизма создавали незабываемые образы — от Дулькамары до Мефистофеля», — привели в пресс-службе слова председателя Совета театральных деятелей России Владимира Машкова.

Также Владимир Машков выразил искренние соболезнования родным и близким Романа Улыбина, коллективу Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также всем зрителям и поклонникам его таланта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни один из строителей Байкало-Амурской магистрали, Герой Социалистического Труда Иван Варшавский. Ему было 87 лет. О смерти ветерана сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

Глава региона охарактеризовал Варшавского как подлинного бамовца и человека действия, общение с которым всегда оставляло сильное впечатление. По словам Орлова, его неизменно восхищали жизненная мудрость и внутренняя стойкость Ивана Варшавского. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким строителя, подчеркнув, что его вклад и имя навсегда вписаны в историю страны.


