Смерть на семейной церемонии: мужчина убил юношу и сбежал с его головой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Трагедия произошла на глазах у родственников и жителей деревни.

В ЮАР мужчина убил юношу и сбежал с его головой

Фото: NIC BOTHMA/ТАСС

Мужчина убил юношу на семейной церемонии и сбежал с его головой

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошло жестокое убийство молодого мужчины: во время традиционного семейного обряда его застрелили, после чего нападавший отрубил погибшему голову и попытался скрыться. О происшествии сообщило издание Times Live.

Инцидент произошел в Восточно-Капской провинции во время церемонии возвращения мужчины в общину после прохождения инициации. На мероприятии присутствовали родственники, соседи и другие жители населенного пункта.

По словам близких, нападение стало полной неожиданностью. Подозреваемый внезапно приблизился к юноше, выстрелил в него, а затем совершил над телом акт надругательства, отрезав голову. Мать погибшего попыталась помешать нападавшему, однако тот выстрелил и в нее. Женщину с тяжелыми ранениями экстренно госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на глазах у большого числа людей, однако никто не решился вмешаться из-за угрозы оружием. После расправы злоумышленник покинул место происшествия с головой убитого, а позже выбросил ее во двор одного из соседних домов.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Родственники погибшего заявили, что не могут объяснить мотивы столь жестокого преступления.

