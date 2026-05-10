Путин назвал тандем России и Китая ключевым фактором стабилизации в мире

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 2 279 0

Кроме того, российский лидер заявил о серьезных соглашениях, которые продвинут партнерство в нефтегазовой сфере.

Путин назвал тандем РФ и КНР фактором мировой стабильности

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взаимодействие России и Китая служит мощнейшим инструментом сдерживания и укрепления глобальной стабильности. Об этом президент Владимир Путин заявил 9 мая, общаясь с журналистами.

«Взаимодействие таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Москве и Пекину удалось выйти на целый ряд внушительных договоренностей, которые дадут сильный импульс дальнейшему сотрудничеству в нефтегазовом секторе.

Тем временем на площадке Организации Объединенных Наций две державы продолжают выступать единым фронтом. В пресс-службе российского постпредства при ООН уточнили, что совместно подготовленный Россией и Китаем проект резолюции Совета Безопасности по Ближнему Востоку все еще находится «на столе».

Документ был внесен еще в апреле и содержит недвусмысленные призывы к противоборствующим сторонам сложить оружие и незамедлительно приступить к переговорному процессу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ясность по датам визита Путина в Китай есть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
14:01
ВОЗ отправит пассажиров лайнера с хантавирусом домой десятью рейсами
13:43
Ушаков анонсировал скорый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву
13:38
Президент Колумбии Густаво Петро сравнил Нетаньяху с Гитлером
13:22
В АТОР назвали самую популярную у россиян страну Европы в мае
13:07
Путин назвал тандем России и Китая ключевым фактором стабилизации в мире

Сейчас читают

Путин назвал тандем России и Китая ключевым фактором стабилизации в мире
Мир может оказаться на грани катастрофы из-за Антарктиды
«Священная война» над Красной площадью: как прошел парад Победы в Москве
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео