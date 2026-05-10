Взаимодействие России и Китая служит мощнейшим инструментом сдерживания и укрепления глобальной стабильности. Об этом президент Владимир Путин заявил 9 мая, общаясь с журналистами.

«Взаимодействие таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Москве и Пекину удалось выйти на целый ряд внушительных договоренностей, которые дадут сильный импульс дальнейшему сотрудничеству в нефтегазовом секторе.

Тем временем на площадке Организации Объединенных Наций две державы продолжают выступать единым фронтом. В пресс-службе российского постпредства при ООН уточнили, что совместно подготовленный Россией и Китаем проект резолюции Совета Безопасности по Ближнему Востоку все еще находится «на столе».

Документ был внесен еще в апреле и содержит недвусмысленные призывы к противоборствующим сторонам сложить оружие и незамедлительно приступить к переговорному процессу.

