В АТОР назвали самую популярную у россиян страну Европы в мае

Элина Битюцкая

Спрос на направление вырос на 23% в этом году.

АТОР: Италия стала самым популярным у россиян европейским направлением для туров

Пальму первенства по запросам на майские праздники среди европейских направлений у российских туристов удерживает Италия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений — уже традиционно у Италии», — рассказали в АТОР.

По данным организации, интерес к этой стране в организованном сегменте растет как на дрожжах. В нынешнем году прибавка составила 23%, а начиная с 2022-го ежегодный прирост колеблется в пределах 10–20%.

Среди городов и регионов лидируют Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, а также Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Пользуются спросом и комбинированные туры, охватывающие сразу несколько государств Евросоюза.

В тройку лидеров, помимо Италии, вошли Франция и Испания. К французским курортам интерес вырос на 5–7%, тогда как испанское направление сохранило показатели на уровне прошлого года. Что касается бюджета, то за недельный вояж на двоих в Рим придется выложить как минимум 190 тысяч рублей, в Барселону — от 180 тысяч, а поездка в Париж обойдется не дешевле 245 тысяч рублей.

