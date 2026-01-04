Пленный боевик сообщил о колумбийских наемницах в подразделениях ВСУ

Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

По его словам, иностранные женщины участвовали в боях наравне с остальными.

Кто служит в рядах ВСУ

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Пленный украинский боевик Владислав Заболотный заявил о службе женщин-наемников из Колумбии в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении.

По его словам, иностранные наемники входили в состав 117-й бригады ВСУ, при этом среди них были и женщины. Он утверждает, что все они направлялись непосредственно на линию боевого соприкосновения и не оставались в тылу.

«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую», — приводит слова Заболотного ТАСС.

Пленный также отметил, что украинское командование, по его наблюдениям, относилось к колумбийским наемникам заметно лучше, чем к собственным военнослужащим, что вызывало недоумение среди бойцов.

Ранее, 22 декабря 2025 года, журнал Newsweek сообщил о ликвидации на территории Украины двух американских наемников, воевавших в рядах ВСУ. На следующий день стало известно, что один из них — 29-летний Брайан Закерл — был сыном сотрудника Центрального разведывательного управления США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

