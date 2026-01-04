В Киеве произошел взрыв внедорожника

|
Лилия Килячкова
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

В Киеве произошел взрыв внедорожника. Об этом сообщила полиция столицы Украины.

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. На место происшествия выехали наряды полиции, кинологическая служба, взрывотехники и другие экстренные службы. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает украинское издание Страна.ua, автомобиль принадлежал военному. Полиция Киева квалифицировала взрыв как теракт.

«По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК Украины — Террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей», — говорится в сообщении полиции Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Северном административном округе Москвы была найдена граната РГД-5. Боеприпас обнаружили во дворе жилого дома по адресу: улица Усиевича, дом 4. Территория была оцеплена. На месте работали оперативные службы, были вызваны взрывотехники.

