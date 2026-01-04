Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили миллиард рублей

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко.

Какие кассовые сборы у фильма Буратино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новая экранизация истории о деревянном мальчике «Буратино» с момента выхода в широкий прокат 1 января собрала более одного миллиарда рублей. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

По информации системы, на данный момент картина режиссера Игоря Волошина заработала 1 023 514 779 рублей. Также отмечается, что предпродажи составили свыше 185 миллионов рублей. В первый день проката фильм собрал в российских кинотеатрах более 227 миллионов рублей.

«Буратино» — это история о том, как важно оставаться верным себе в любой ситуации, история непростого пути того, кто отличается от других, ведь каждый из нас отличается от других. История о том, что безусловная любовь, в конце концов, совершает чудо.

В картине звучат легендарные мелодии народного артиста России Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Он работал и над музыкальным оформлением нового «Буратино» Игоря Волошина.

Образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко. Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину сыграла — Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с выхода на экраны «Приключений Буратино» прошло 50 лет. В новом фильме классические сюжетные линии получают развитие. А герои, оставаясь узнаваемыми, становятся глубже и сложнее.

