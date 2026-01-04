В Туле нашли неразорвавшуюся боевую часть БПЛА возле жилого дома

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Жителей эвакуировали.

В Туле нашли боевую часть БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В Туле обнаружили неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Уточняется, что боевую часть дрона нашли около одного из жилых домов по улице Свободы. Жителей четырех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к месту обнаружения фрагмента БПЛА, было решено эвакуировать для обеспечения безопасности.

По словам Миляева, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения. Люди смогут вернуться в квартиры после обезвреживания боевой части дрона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа. Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями — двенадцать и одиннадцать соответственно. Еще шесть беспилотников сбили над Воронежской областью. Четыре летательных аппарата перехвачены в Курской области и столько же — в Липецкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


