Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 72 0

Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями.

Сколько дронов сбили утром над Россией 4 января 2026

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа за два часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями — двенадцать и одиннадцать соответственно. Еще шесть беспилотников сбили над Воронежской областью. Четыре летательных аппарата перехвачены в Курской области и столько же — в Липецкой.

Кроме того, по два беспилотника уничтожены над Тульской областью, по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
4 янв
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
4 янв
Мирная жительница пострадала при атаке украинских дронов на Белгородскую область
4 янв
Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
3 янв
Сальдо сообщил о почти полностью сожженных телах погибших после атаки на Хорлы
3 янв
Средствами ПВО уничтожены 22 беспилотника ВСУ за ночь
3 янв
Эксперт заявил о немецких комплектующих в ударивших по Хорлам дронам ВСУ
2 янв
«Скорбят вместе с нами»: Сальдо о реакции жителей Украины на трагедию в Хорлах
2 янв
Средства ПВО уничтожили 64 беспилотника ВСУ за ночь над регионами России
2 янв
«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах
1 янв
«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Смерть на семейной церемонии: мужчина убил юношу и сбежал с его головой
11:11
«Чародеи»: тайны съемок главной новогодней сказки СССР и судьбы актеров
10:56
Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
10:35
Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке
10:18
Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
9:49
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

Сейчас читают

Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео