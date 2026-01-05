«Хотят самостоятельности»: Киркоров рассказал об отношении детей к шоу-бизнесу

Айшат Татаева
Айшат Татаева

Певец не считает сценическую карьеру обязательным путем для своих наследников.

Кем хотят стать дети Киркорова

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Филипп Киркоров не желает публичности для своих детей

Филипп Киркоров признался, что его радует нежелание детей находиться в центре внимания. Несмотря на это, 14-летняя Алла-Виктория развивает собственный блог, который, по словам артиста, уже начинает давать первые результаты. При этом девочка категорически против появления на телевидении — об этом певец рассказал «Москве 24».

Киркоров объяснил, что дочь переживает из-за возможной реакции сверстников: увидев себя в телесюжетах, она спрашивает, зачем это нужно, опасаясь насмешек в школе.

«Они хотят самостоятельности и доказать, что сами могут. Не хотят, чтобы их ассоциировали только со мной», — объяснил артист.

Сын Киркорова Мартин, в свою очередь, полностью сосредоточен на спорте. Он занимается футболом, баскетболом и легкой атлетикой, с гордостью демонстрируя отцу хорошую физическую форму и спортивные успехи. Киркоров отмечает, что искренне рад таким увлечениям, далеким от мира шоу-бизнеса.

Певец также подчеркнул, что не считает сценическую карьеру обязательным путем для своих детей. По его мнению, быть наследником знаменитости — серьезное испытание, ведь на детях публичных людей всегда лежит особая ответственность и давление со стороны окружающих.

