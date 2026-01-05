Пленный из ВСУ рассказал о подмене статуса погибших на пропавших без вести

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 51 0

В медицинском освидетельствовании необходимые отметки о пригодности ставятся без полноценного осмотра.

Фото, видео: 5-tv.ru

Попавший в плен украинский боевик Владимир Литкин заявил, что тела погибших сослуживцев нередко оставляют на позициях, а самих бойцов затем оформляют как пропавших без вести. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

По словам Литкина, на службу он был призван сотрудниками территориального центра комплектования. Медицинское освидетельствование, как утверждает пленный, носило формальный характер. В документ необходимые отметки о пригодности ставились без полноценного осмотра.

Также он рассказал, что его подразделение направили в лесополосу для обустройства блиндажа и огневых точек. Однако уже утром следующего дня группа была обнаружена и захвачена российскими разведывательными подразделениями.

Литкин отметил, что значительное число боевиков ВСУ гибнет, но их не признают погибшими официально. Он подчеркнул, это делается для того, чтобы избежать выплат положенных компенсаций родственникам. Соответствующее видео ранее распространило Министерство обороны России.

До этого другой пленный, Юрий Коновалов, сообщил о похожем эпизоде в Днепропетровской области. Он утверждал, что украинский беспилотник атаковал группу сослуживцев, которые пытались сдаться в плен. По его словам, оператор дрона видел, что у бойцов были связаны руки и отсутствовала верхняя одежда, однако удар все равно был нанесен — ранение получили все участники первой группы.

Ранее, писал 5-tv.ru, пленный боевик сообщил о колумбийских наемницах в подразделениях ВСУ.

