В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО

В служебных материалах бельгийских правоохранительных органов за 1997 год содержатся упоминания о странных треугольных объектах, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило британское издание The Sun, изучившее документы, хранящиеся в Национальном архиве Бельгии. В отчетах такие явления обозначались как неопознанные атмосферные феномены.

Из содержания архивных файлов следует, что власти призывали относиться к подобным сообщениям внимательно. В документах подчеркивалось: если большое количество граждан заявляет о наблюдении необычных объектов в небе, эти сигналы нельзя игнорировать, поскольку природа феноменов неизвестна и потенциально может представлять угрозу национальной безопасности.

Журналисты также отмечают, что подобные случаи не были единичными. Еще в 1980-е годы жители разных регионов сообщали о появлении треугольных объектов над лесными массивами. В качестве параллели приводится эпизод в Рендлшемском лесу в британском графстве Саффолк, где очевидцы и исследователи также фиксировали необъяснимые явления.

Интерес к теме усиливается и на фоне других научных публикаций. Уфологи и специалисты в области биологии недавно обнародовали материалы, вновь запустившие дискуссию о возможности внеземной жизни. В частности, упоминается зафиксированный в XIX веке французскими учеными взрыв небесного тела в атмосфере, при анализе остатков которого впоследствии были обнаружены органические соединения.

