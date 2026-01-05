В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Рассекреченные документы конца XX века вновь привлекли внимание к загадочным наблюдениям в небе над Европой.

Обнаружены отчеты о контактах военных с НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В служебных материалах бельгийских правоохранительных органов за 1997 год содержатся упоминания о странных треугольных объектах, зафиксированных в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило британское издание The Sun, изучившее документы, хранящиеся в Национальном архиве Бельгии. В отчетах такие явления обозначались как неопознанные атмосферные феномены.

Из содержания архивных файлов следует, что власти призывали относиться к подобным сообщениям внимательно. В документах подчеркивалось: если большое количество граждан заявляет о наблюдении необычных объектов в небе, эти сигналы нельзя игнорировать, поскольку природа феноменов неизвестна и потенциально может представлять угрозу национальной безопасности.

Журналисты также отмечают, что подобные случаи не были единичными. Еще в 1980-е годы жители разных регионов сообщали о появлении треугольных объектов над лесными массивами. В качестве параллели приводится эпизод в Рендлшемском лесу в британском графстве Саффолк, где очевидцы и исследователи также фиксировали необъяснимые явления.

Интерес к теме усиливается и на фоне других научных публикаций. Уфологи и специалисты в области биологии недавно обнародовали материалы, вновь запустившие дискуссию о возможности внеземной жизни. В частности, упоминается зафиксированный в XIX веке французскими учеными взрыв небесного тела в атмосфере, при анализе остатков которого впоследствии были обнаружены органические соединения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса
14:39
Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
14:26
Венгрия идет своим путем: Орбан отказался платить за Украину в 2026 году
14:14
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
14:03
В архивах Бельгии обнаружили отчеты о контактах военных с НЛО
13:49
В московской клинике красоты прошли следственные действия после гибели пациентки

Сейчас читают

ВС РФ освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Трамп признался в постоянных обсуждениях санкционного давления на Россию
Концерт Вани Дмитриенко в Петербурге закончился давкой и вызовом скорой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео