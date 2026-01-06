Один человек погиб в Твери в результате атаки БПЛА на жилой дом

Айшат Татаева
Айшат Татаева

На месте происшествия работают оперативные службы.

Атака БПЛА на жилой дом в Твери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Один человек погиб в Твери в результате атаки беспилотников на жилой дом, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, при отражении атаки обломок БПЛА попал в окна квартиры на девятом этаже многоэтажного дома, после чего возник пожар. Возгорание было ликвидировано, из соседней квартиры спасли пострадавшего.

Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за три часа нейтрализовали 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом была распространена пресс-службой Минобороны РФ.

Как уточняется, дежурные расчеты ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили дроны ВСУ в воздушном пространстве над регионами Россия. Операция проводилась в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Иных подробностей о местах и последствиях работы средств ПВО в официальном сообщении не приводится.

